LPI-EF: Einbrecher kamen über Balkontür

Erfurt (ots) - In der Schillerstraße haben sich unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende über einen Balkon Zutritt in ein Mehrfamilienhaus verschafft. Zunächst versuchten sie vergeblich über eine Tür und ein Fenster in das Haus zu gelangen, scheiterten aber daran. Sie brachen schließlich die Balkontür auf und fanden in dem Haus, welches momentan saniert wird, verschiedenes Werkzeug und Starkstromkabel im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. (CD)

