LPI-EF: Brand in alter Lagerhalle

Erfurt (ots) - Feuerwehr und Polizei wurden am Montag zum Brand einer alten Lagerhalle in Stotternheim gerufen. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 18:30 Uhr, dass es in dem leerstehenden Gebäude am Turnplatz brannte. Sie informierte über Notruf die Polizei. Mit dem Einsatz der Feuerwehr wurde ein brennender Müllhaufen in der Halle gelöscht. Die Flammen griffen auch auf den Dachstuhl über. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Es entstand geringer Sachschaden. (CD)

