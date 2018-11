LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Erfurt (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, gegen 00:30 Uhr, in Ollendorf im Landkreis Sömmerda. Ein 20-jähriger Autofahrer kam auf der Landstraße von Großmölsen und wollte am Ortseingang Ollendorf an einer Verkehrsinsel vorbeifahren. Er fuhr dabei aber offensichtlich zu schnell, so dass der Audi gegen eine Bordsteinkante prallte. Das Auto geriet in den Straßengraben und riss eine Straßenlaterne um. Es überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer waren nicht angeschnallt und wurden schwer verletzt. Auch ein 14-jähriges Mädchen, welches mit den beiden unterwegs war, erlitt schwere Verletzungen. Die drei Verletzten wurden ins Klinikum gebracht. Der Fahrer räumte gegenüber den Beamten ein, Drogen konsumiert zu haben, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Die Straße wurde für zwei Stunden voll gesperrt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell