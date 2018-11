LPI-EF: Drogen bei Kontrolle gefunden

Sömmerda (ots) - Den richtigen Riecher hatten Polizeibeamte aus Sömmerda am Samstagabend in Sömmerda. Sie kontrollierten einen 19-Jährigen gegen 19:30 Uhr am Stadtring. Sie fanden bei ihm einen Elektroschocker getarnt als Taschenlampe und eine geringe Menge Rauschgift. Die Polizisten stellten alles sicher und erstatteten gegen den Mann Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffen - und Betäubungsmittelgesetz. (CD)

