LPI-EF: Farbsprüher unterwegs - Polizei sucht Zeugen!

Erfurt (ots) - In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Farbsprüher im Erfurter Süden ihr Unwesen getrieben. Sie besprühten in der Stauffenbergallee, Bodestraße und Schlachthofstraße zwei Häuser und fünf Fahrzeuge mit Schriftzügen. Auch den Anhänger eines Lkw ließen sie nicht verschont. Sie besprühten die Plane großflächig mit Buchstaben. Weiterhin wurden Mülltonnen, zwei Stromverteilerkästen und ein Werbeträger mit Farbe verunstaltet. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 7.500 Euro geschätzt. Der Inspektionsdienst Erfurt Süd bittet Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0361/ 7443-0 zu melden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell