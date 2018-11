LPI-EF: Portemonnaie bei "Antanzen" geklaut

Erfurt (ots) - Die sogenannte "Antanzmasche" nutzte ein unbekannter junger Mann am Samstag, um an ein Portemonnaie zu gelangen. Der 43-jährige Geschädigte war gegen 01:50 Uhr in der Krämpferstraße zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von dem fremden Mann umtanzt wurde. Kurz danach musste er feststellen, dass sein Portemonnaie weg war. Er rannte dem "Tänzer" noch hinterher und fand auch sein Portemonnaie, allerdings leer. Das Bargeld in Höhe von ca. 150 Euro fehlte. Der unbekannte junge Mann hatte schwarze schulterlange gelockte Haare, war ca. 25 Jahre alt und trug ein weißes T-Shirt mit dunkler Weste. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell