LPI-EF: Angebranntes Essen löste Evakuierung aus

Erfurt (ots) - Ein Großaufgebot von Feuerwehr- und Polizeikräften rückte am Samstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, am Benediktplatz an, nachdem Passanten starken Qualm an einem Haus wahrnahmen und einen Brand vermuteten. Zunächst war nicht klar, woher der Qualm kam. Dieser zog durch das gesamte Gebäude. Die Kameraden der Feuerwehr öffneten eine Wohnung, da sie dort den vermeintlichen Brandherd vermuteten. Die Vermutung bestätigte sich allerdings nicht. Vorsorglich evakuierten die Beamten die Gäste eines Eiscafes und die Gäste eines Restaurants im Nachbargebäude. Der Benedikplatz wurde weiträumig abgesperrt. Schließlich konnte die Ursache für den starken Qualm gefunden werden. In der Küche des Eiscafes war Essen angebrannt, welches zu der starken Rauchentwicklung führte. Zum Glück wurde niemand verletzt. Gegen 16:00 Uhr konnte die Absperrung aufgehoben werden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell