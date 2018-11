LPI-EF: Partygäste entpuppen sich als Diebespärchen

Erfurt (ots) - Ein Pärchen trieb am Wochenende sein Unwesen auf einer WG-Party in der Erfurter Innenstadt. Der Mann und die Frau gaben sich als geladene Gäste aus. Während sich die Anderen amüsierten, durchsuchte das Pärchen die Jacken und Taschen der Gäste. Dabei ließen sie u.a. einen Laptop, ein Smartphone und drei Geldbörsen mitgehen. Die Frau konnte mit der Beute unerkannt flüchten. Ihr 29-jähriger Begleiter wurde gestellt. In seinem Fahrzeug fanden die Polizeibeamten zwei Schreckschusswaffen. Am Wagen befanden sich zudem Kennzeichen, die vor einer Woche in Erfurt gestohlen wurden. (JN)

