Sömmerda (ots) - Am Morgen des 09.11.2018 wurde bekannt, dass Unbekannte von einer Baustelle in Sömmerda 36 m Kabel entwendet hatten, welche schon in Erdschächten für die Straßenbeleuchtung verlegt waren. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 23.10.2018 bis 05.11.2018, da die Kabel bis dahin noch stromlos bzw. nicht in Gebrauch waren. Der Wert der entwendeten Kabel beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Kurz nach 23:00 Uhr am 10.11.2018 drang ein 22 jähriger Mann in Kölleda, in eine Firma ein. In dieser stahl er einen Fahrzeugschlüssel und fuhr mit dem dazu gehörenden Pkw davon. Der Besitzer der Firma informierte zeitnah die Kollegen der PI Sömmerda. Diese konnten das Fahrzeug in Orlishausen sichten und nahmen die Verfolgung auf. Diese erstreckte sich über mehrere Ortschaften, wie Vogelsberg, Kleinneuhausen, Battgendorf und zurück nach Kölleda. Hier wurde ein Nagelgurt ausgelegt und der Pkw hierdurch gestoppt. Durch den Geschwindigkeitsüberschwang kollidierte das Fahrzeug jedoch mit einem Baum, so dass von einem Totalschaden auszugehen ist. Der Fahrzeugführer wurde hierbei nicht verletzt. Anschließend flüchtete der Fahrer, konnte jedoch bekannt gemacht werden und schließlich an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Er muss sich nun wegen dem Einbruch, dem Pkw Diebstahl und dem Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis verantworten. An der Verfolgung des jungen Mannes waren auch der Polizeihubschrauber und ein Diensthundeführer beteiligt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell