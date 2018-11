LPI-EF: Verräterischer Knall

Erfurt- Süd (ots) -

Am Morgen des 11.11.2018 befuhren Beamte des ID Süd die Schillerstraße in Erfurt in Richtung Kaffeetrichter. Um 06:43 Uhr, als sie Höhe der Kreuzung Puschkinstraße standen, hörten die Kollegen einen durchdringenden Knall hinter sich. Bei der unmittelbaren Prüfung in diese Richtung stellten sie fest, dass mehrere Fahrzeuge hinter ihnen ein erheblich beschädigter Pkw VW stand. Der Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die offensichtlich frischen Schäden von einem Unfall herrühren. Zudem war der 34jährige Erfurter Fahrer mit 1,34 Promille Atemalkohol erheblich alkoholisiert. Bei der anschließenden Suche war die unweit entfernt liegende Unfallstelle schnell gefunden. Der genannte VW kam aus Richtung der Steigerstraße und kollidierte mit offensichtlich hoher Geschwindigkeit mit der Warnbake der angehobenen Fahrbahn für den Zustieg zur Niederflubahn, Haltestelle Puschkinstraße. Das Splitterfeld der Unfallstelle, wo auch das vordere Kennzeichen des Fahrzeugs lag, erstreckte sich auf über 40 Meter, wobei unter anderem die Warnbake bis in das gegenüberliegende Wartehäuschen der Haltestelle geschleudert wurde. Nur durch den Umstand, dass beide Haltestellen am Sonntagmorgen verwaist waren, kamen keine Personen zu Schaden. Auch der Passat wurde derart beschädigt, dass sich die Karosserie verzog und die Fahrertür verkeilte. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige gemäß §315c StGB (Gefährdung des Straßenverkehrs) und §142 StGB (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) erstattet. Für das Verfahren wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000,-EUR, an den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden von ca. 1.000,-EUR. Überdies wurde zur Reinigung des weitläufigen Splitterfeldes eine Kehrmaschine eingesetzt.

