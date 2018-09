LPI-EF: Fußgängerin in Gebesee schwer verletzt

Gebesee/Landkreis Sömmerda (ots) - Schwere Verletzungen hat sich eine 78-jährige Fußgängerin am Dienstag, um 16:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 in Gebesee zugezogen. Sie wollte die Straße überqueren, während sich der Verkehr von einer Ampel zurück staute. Eine 30-jährige Opelfahrerin wollte von einer Seitenstraße auf die Bundesstraße 4 auffahren und übersah dabei die Fußgängerin. Die Rentnerin wurde von dem Opel erfasst und dabei schwer verletzt. Sie musste in ein Klinikum gebracht werden.

