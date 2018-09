LPI-EF: Hochwertigen Mercedes gestohlen

Erfurt (ots) - Einen grauen Mercedes GLE 350d 4matic mit Erfurter Kennzeichen haben Unbekannte von einem Grundstück in der Krämpfervorstadt gestohlen. Der Besitzer stellte am Dienstagmittag den Diebstahl des Wagens fest. Er hatte ihn am Abend des Vortages unter einem Carport abgestellt. Sein Wert beläuft sich auf 60.000 Euro. Die Fahndung nach dem Wagen wurde eingeleitet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell