LPI-EF: Die Landespolizeiinspektion Erfurt lädt zum Benefizkonzert ein

Erfurt (ots) - Bereits zum dritten Mal organisieren die Landespolizeiinspektion Erfurt, die Erfurter Thomasgemeinde und das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales den Abend der Filmmusik. Dabei handelt es sich um ein Benefizkonzert. Alle Erlöse des Konzerts kommen regionalen gemeinnützigen Projekten zugute. In diesem Jahr ist die Entscheidung zu Gunsten der Erfurter Seelensteine, des "Musik macht schlau" e.V. und des Vereins zur Förderung von Suchtpräventionsmaßnahmen e.V. gefallen. Im Vorfeld des Konzerts hatte jeder die Chance seinen Lieblingsfilmmusiktitel zu ersteigern. Die zehn Titel mit den meisten Spenden, werden durch das Polizeimusikkorps Thüringen in der Erfurter Thomaskirche dargeboten. Die Besucher erwartet u.a. die Filmmusik von Avatar, Games of Thrones, Mission Impossible und Star Wars. Durch die Versteigerung der Titel konnten bereits 2.751 Euro eingenommen werden. Es besteht die Möglichkeit am Konzertabend einen weiteren Titel zu ersteigern. Die Organisatoren laden Sie herzlich ein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Der Eintritt ist frei. Das Konzert findet am 14. September 2018 (Freitag), ab 19:00 Uhr, in der Erfurter Thomaskirche in der Schillerstraße statt. (JN)

