LPI-EF: Simson und Bier aus Garagen gestohlen

Kölleda/Landkreis Sömmerda (ots) - Ein grünes Moped mit Metalliclackierung haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende aus einer Garage in Kölleda gestohlen. Das Moped Simson war nicht angemeldet und stand in der unverschlossenen Garage. Die Diebe gelangten durch ein Gartentor in das Grundstück. Der Wert des Mopeds beläuft sich auf 1.200 Euro. Aus einer anderen Garage in Kölleda entwendeten unbekannten Diebe einen Kompressor, zwei Kästen Bier sowie eine Klebepistole im Wert von rund 400 Euro. Auch hier gelangten die Täter durch ein Tor zu dem Grundstück hinein, so dass kein Sachschaden entstanden ist. Die Eigentümer stellten den Einbruch am frühen Sonntagmorgen fest. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell