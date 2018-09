LPI-EF: Einbruch in Büro

Sömmerda (ots) - Gewaltsam sind unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in ein Büro in Sömmerda eingebrochen. Sie entwendeten einen Laptop und zehn Funkgeräte im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Die Polizei hat Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (CD)

