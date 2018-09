LPI-EF: Besitzer entdeckte Diebesgut im Internet

Erfurt (ots) - Clever hat ein 42-jähriger Erfurter am Montag reagiert. Über das Internet entdeckte er Modelleisenbahnzubehör, ein Lenkrad und zwei Felgen wieder, die ihm gehörten. Die Sachen wurden ihm aus einer Garage gestohlen und über eine Internetseite zum Verkauf angeboten. Der Eigentümer machte dem Anbieter sein Kaufinteresse deutlich. Als dann schließlich ein Name bekannt war, bat er die Polizei um Unterstützung. Die Polizeibeamten konnten zwei Jugendliche in Erfurt ermitteln. Die beiden 17 und 18-Jährigen hatten die Beute zum Teil in einer Garage versteckt. Die Sachen wurden durch die Polizeibeamten sichergestellt. Gegen die Jugendlichen wurde Anzeige erstattet. (CD)

