LPI-EF: Verdächtige erwiesen sich als Blitzer

Erfurt (ots) - Über Notruf erreichte die Erfurter Polizei am Montag um 21:55 Uhr der Anruf eines Busfahrers. Er teilte der Polizei mit, auf der Straße Am Herrenberg, zwei Personen mit mehreren Kanistern im Gebüsch gesehen zu haben. Ihm schien die Situation nicht ganz geheuer. Die Beamten kamen vor Ort und trafen zwei Mitarbeiter der Stadt an, die gerade dabei waren einen Blitzer abzubauen. Sie hantierten dadurch im Gebüsch. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell