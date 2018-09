LPI-EF: Einbrecher in Büros

Erfurt (ots) - Unbekannte Einbrecher sind in ein Bürohaus in der Johannesstraße eingebrochen. Die Mitarbeiter fanden am Montag die durchwühlten Schränke in den Büros vor. Diese wurden zum Teil aufgebrochen. Die Täter stahlen einen Laptop und Schlüssel im Gesamtwert von 1.500 Euro. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell