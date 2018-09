LPI-EF: Bauarbeiter verletzt

Erfurt (ots) - Bei Arbeiten auf einem Balkon im Erfurter Norden hat ein Bauarbeiter am Montag, gegen 14:30 Uhr, plötzlich Schmerzen am Arm verspürt. Er war der Annahme, dass ihn ein aufgewirbelter Stein einer vorbeifahrenden Straßenbahn am Arm getroffen hätte. Die Wunde blutete so stark, dass seine Kollegen ihm einen Verband anlegen mussten. Der 60-Jährige begab sich abends vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Ärzte staunten nicht schlecht. Sie entfernten dem Mann bei der Operation eine kleine Stahlkugel aus der Wunde. Die Polizei ermittelt nun die näheren Umstände, die zu der Verletzung geführt haben. (CD)

