LPI-EF: Radfahrerin schwer verletzt

Erfurt (ots) - Schwere Verletzungen hat sich eine 63-jährige Fahrradfahrerin am Sonnabend, gegen 13.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Johannesvorstadt zugezogen. Sie war auf dem Radweg in der Paul-Schäfer-Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung der Salzstraße verringerte sie die Geschwindigkeit, um die Straße überqueren zu können. Von hinten näherte sich jedoch ein anderer Fahrradfahrer, der die Frau rechts überholen wollte. Die Frau lenkte in dem Moment mit ihrem Fahrrad ein und beide Fahrräder stießen zusammen. Die schwer verletzte Radfahrerin wurde in ein Klinikum gebracht, der 37-jährige Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant behandelt werden. (CD)

