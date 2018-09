LPI-EF: Elektroroller geklaut

Erfurt (ots) - Eine böse Überraschung machte ein 67-jähriger Erfurter am Sonntag. Er hatte seinen schwarzen Elektroroller am Nachmittag in der Altstadt am Benediktsplatz abgestellt. Als er gegen 18:30 Uhr von einem Konzert zurückkam, stand der Roller nicht mehr an seinem Platz. Er wurde durch einen Unbekannten gestohlen. Der Wert des Rollers beläuft sich auf ca. 800 Euro. (CD)

