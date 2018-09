LPI-EF: Einbruch in Brautmodengeschäft

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Erfurter Brautmodengeschäft eingebrochen. Festgestellt wurde der Einbruch heute gegen 03:00 Uhr, als ein Zeuge das offen stehende Fenster bemerkte. Er informierte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld in bislang unbekannter Höhe und einen Laptop. Es entstand geringer Sachschaden. (CD)

