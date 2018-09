LPI-EF: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Erfurt (ots) - Ein hochwertiges schwarzes E-Bike der Marke Cube Kathmandu wurde am Freitagmorgen am Moskauer Platz gestohlen. Der Besitzer hatte es 06.20 Uhr in der Moskauer Straße angeschlossen abgestellt. Als er nach einer halben Stunde zurückkam, stand nur noch das angeschlossene Vorderrad an dem Platz. Der Rest des E-Bikes fehlte, sein Wert beläuft sich ca. 3.700 Euro. (CD)

