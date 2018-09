LPI-EF: Ladendiebin geschnappt

Erfurt (ots) - Eine 35-jährige Frau ist am Freitag einem Ladendetektiv in einem Geschäft in Mittelhausen aufgefallen. Sie steckte sich Parfüm in die Handtasche. Ohne zu bezahlen, verließ sie das Geschäft. Der Detektiv sprach die Frau daraufhin an. Sie setzte sich dabei zur Wehr und schlug und trat nach ihm. Er konnte sie aber bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Bei der Frau wurden neben Alkoholgeruch in der Atemluft noch weitere Artikel, wie Textilien, Schnaps und Elektronik in der Tasche entdeckt. Anzeige wegen räuberischen Diebstahls wurde gefertigt. (CD)

