LPI-EF: Streitigkeit zwischen Fußgänger und Autofahrer führt zu schweren Verletzungen

Erfurt (ots) - Sonntagnachmittag eskalierte ein Streit in der Erfurter Innenstadt zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer. Ein 43-jähriger Ford-Fahrer beabsichtige an einer Ampelkreuzung Thälmannstraße /Thälmannstraße links abzubiegen, als plötzlich ein 45-jähriger Mann die Fahrbahn kreuzte. Der Autofahrer bremste sofort und konnte damit einen Zusammenstoß verhindern. Der Fußgänger schlug verärgert mit einem Beutel auf das Auto. Der Ford-Fahrer verließ daraufhin seinen Wagen und schlug den Mann mit mehreren Faustschlägen gezielt in das Gesicht. Mit Gesichtsverletzungen ging dieser zu Boden. Schwerstverletzt musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Ford-Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (JN)

