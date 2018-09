LPI-EF: Schwer Verletzter nach Schlägerei - Kripo ermittelt

Erfurt (ots) - Am Sonntag, den 09.09.2018 kam es gegen 05:00 Uhr auf dem Parkplatz der Erfurter Thüringenhalle zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten mehrere Männer in Streit. In dessen Folge schlug ein 31-jähriger Mann einem 26-Jährigen mittels Faustschlag zu Boden. Als der 26-Jährige am Boden lag, soll ein 20-jähriger Mann auf den am Boden Liegenden weiter eingewirkt haben. Der Geschädigte erlitt schwere Kopfverletzungen. Die weitere Behandlung des Verletzten erfolgt in einem Erfurter Krankenhaus. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zu beteiligten Personen dauern gegenwärtig an. Die Staatsanwaltschaft Erfurt wurde eingebunden. Am heutigen Tag wird entschieden, ob ein Haftantrag gestellt wird. (CD)

