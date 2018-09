LPI-EF: Versuchter Aufbruch eines Pkw's

Vehra (ots) - Am 08.09.2018 zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in der Mittelgasse in Vehra einen Nissan Micra aufzubrechen. Der Versuch Türen und Fenster aufzuhebeln misslang. In der Folge wurde durch den Täter eine Scheibe des Pkw's eingeschlagen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,-EUR

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell