LPI-EF: Diebstahl einer Handtasche

Sömmerda (ots) - Eine 39-Jährige befand sich am Samstag gegen 11:15 Uhr in Sömmerda in einem großen Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße. Sie hatte beim Einkaufen ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehangen. Als sie ihre Handtasche einen kurzen Moment unbeobachtet ließ, wurde diese mit samt Inhalt durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird auf ca. 800,-EUR geschätzt.

