LPI-EF: Einbrecher mit Leidenschaft für Schuhe

Erfurt (ots) - Ein Unbekannter versuchte in der Nacht zum Donnerstag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Theo-Neubauer-Straße einzubrechen. Trotz Gewaltanwendung, schaffte er es nicht die Tür zu öffnen. Schließlich fiel sein Interesse auf mehrere Schuhe, die vor der Wohnungstür abgestellt waren. Insgesamt entwendete der Dieb sieben Paar Schuhe, u.a. der Marken Nike, k-swiss und Converse im Gesamtwert von 400 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell