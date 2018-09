LPI-EF: Ohne Führerschein und mit Drogen unterwegs

Erfurt (ots) - Die Erfurter Polizei kontrollierte in der vergangenen Nacht einen Audi-Fahrer in der Körnerstraße. Bei dem Fahrer handelte sich um einen polizeibekannten 29-Jährigen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten war. Er stand unter dem Einfluss von Drogen. Zudem fanden die Beamten in seinem Wagen eine geringe Menge Betäubungsmittel. Mit dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet. (JN)

