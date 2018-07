LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung! Die Erfurter Kripo sucht einen Dieb

Erfurt/Sömmerda (ots) - Einer 67-Jährigen wurde am 12.04.2017 in einem Supermarkt in Sömmerda der Einkaufsbeutel mit der darin befindlichen Geldbörse entwendet. In der Folge hob der abgebildete Täter mit zwei entwendeten Bankkarten insgesamt 2.000 Euro an einem Sparkassenautomaten in einem Einkaufsmarkt in Erfurt-Mittelhausen vom Konto der Geschädigten ab. Wer kennt den Täter? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1465) unter Angabe der Kennnummer 09-005483-17 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell