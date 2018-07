LPI-EF: Fehlender Sicherheitsgurt führt zu mehreren Strafanzeigen

Erfurt (ots) - Am Samstagabend beobachteten Polizisten einen Mann in seinem VW Polo, der sich beim Anblick der Beamten an einer Kreuzung im Bereich der Sulzer Siedlung nachträglich anschnallte. Aufgrund des Verstoßes führten die Beamten mit dem 36-Jährigen eine Verkehrskontrolle durch. Schnell stellte sich heraus, dass der nicht angelegte Sicherheitsgurt das kleinste Problem des Mannes war. Nicht nur, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er hatte das Auto seiner Freundin ohne deren Zustimmung genutzt. Ein Drogenvortest brachte außerdem ein positives Ergebnis auf Amphetamin. Den 36-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren. (JN)

