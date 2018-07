LPI-EF: Mann springt nach Streit aus dem Fenster

Kölleda/Landkreis Sömmerda (ots) - In Kölleda endete am Samstag ein Streit zwischen einem getrennten Paar für einen der Beteiligten schwer verletzt im Krankenhaus. Zunächst kam es in der Wohnung der 50-Jährigen zum Streit mit ihrem 45-jährigen Ex-Mann. Dabei schlug der Mann die Frau mit einer Holzlatte gegen den Arm. Anschließend sprang der Mann im 1. Obergeschoss aus dem Fenster der Wohnung. Der erheblich alkoholisierte Mann wurde dabei schwer am Fuß verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (JN)

