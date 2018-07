LPI-EF: Fahrräder im Wert von über 4.000 Euro gestohlen

Erfurt (ots) - Ein 34-Jähriger stellte am Sonntagnachmittag seine beiden Fahrräder im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Johannesstraße von Erfurt ab. Ein unbekannter Dieb drang noch am gleichen Tag in den Keller ein, öffnete gewaltsam die Kellerbox und entwendete die hochwertigen Fahrräder im Gesamtwert von fast 4.200 Euro. Bei den Rädern handelt es sich um zwei Mountainbikes der Marken Cannondale und Kona Cinder Cone. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell