LPI-EF: Zeugenaufruf der Erfurter Kripo

Erfurt (ots) - Am Samstag, dem 16.06.2018, gegen 09:30 Uhr, kam es in und vor einer Bar in der Schmidtstedter Straße in Erfurt zu mehreren Schlägereien zwischen mehreren Personen. Nach einer tätlichen Auseinandersetzung in der Bar entfernten sich sowohl das Opfer als auch der Täter vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Zur Tatzeit waren mehrere Gäste in der Bar anwesend. Die Kriminalpolizei Erfurt sucht dringend die Beteiligten und Zeugen, die Angaben zu der Schlägerei machen können. Sachdienliche Hinweise werden an die Kripo Erfurt unter der Rufnummer 0361/7443-1465 erbeten. (SK)

