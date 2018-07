LPI-EF: Verbotene Pflanzen auf dem Balkon

Erfurt (ots) - Ein 38 jähriger Mann nutzte die guten klimatischen Bedingungen seines Balkons in der Erfurter Innenstadt zum Anbau von Cannabispflanzen. Allerdings hatte der Balkon auch seine Schattenseiten, denn man konnte die Pflanzen von Außen sehen. So wurde die Polizei auf den Cannabisanbau aufmerksam und erntete kurzerhand die 6 Pflanzen, welche bereits 50 cm hoch waren. In der Wohnung des Mannes wurden dann noch Cannabissamen und knapp 3 g Marihuana gefunden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (TL)

