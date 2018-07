LPI-EF: Alkoholisierter Fahrzeugführer kommt beinahe mit blauem Auge davon

Erfurt (ots) - Eine offensichtlich belehrungsresistenter Fahrzeugführer fiel seiner eigenen Unbekümmertheit am Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr in der Schmidtstedter Flur in Erfurt zum Opfer. Der 57-Jährige wurde bereits in den frühen Morgenstunden einer Verkehrskontrolle an gleicher Stelle unterzogen. Hierbei wurde ein Alokolwert von 0,45 Promille detektiert. Damit bewegte er sich bereits sehr nahe um gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille. Daher wurde er entsprechend belehrt und ihm das Abstellen des Fahrzeuges angeraten. Aufgrund eines dringenden Folgeeinsatzes mussten die Beamten abrücken, stellten den 57-Jährigen gegen 04:50 Uhr jedoch erneut mit seinem Mercedes fahrend an gleicher Stelle fest. Diesmal hatte er jedoch offensichtlich weiter getrunken und ein Alkoholwert von 0,71 Promille war das Ergebnis. Die Warnung der ersten Verkehrskontrolle hatte er offensichtlich auf die leichte Schulter genommen, sodass nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Alkohol am Steuern auf ihn zukommt.

