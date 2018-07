LPI-EF: Buntmetalldieb durch Rettungsdienst gestellt

Erfurt (ots) - Ein eher ungewöhnlicher Anruf erreichte die Erfurter Polizei am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr aus der Rettungswache Süd in der Erfurter Wilhelm-Wolff-Straße. Üblicherweise werden um diese Uhrzeit telefonische Absprachen zwischen Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei zum aktuellen Einsatzgeschehen getroffen. Diesmal teilte jedoch ein Notarzt mit, dass er einen Dieb gestellt hatte. Dieser hatte sich durch Aufschneiden eines Zaunes Zugang zu einem Firmengelände verschafft, welches in unmittelbarer Nachbarschaft zur Rettungswache Süd liegt. Dort wickelte er mehrere Meter Kabel von einer Trommel ab, wurde hierbei jedoch von Mitarbeitern des Rettungsdienstes beobachtet. Um eine Flucht zu verhindern, sprach der Notarzt den 33-jährigen Dieb an und forderte ihn auf, sich hinzulegen, was dieser auch befolgte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den 33-Jährigen so in Empfang nehmen. Alle tatrelevanten Gegenstände wurden sichergestellt und der 33-Jährige nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen.

