LPI-EF: Zeugenaufruf nach hinterhältigem Körperverletzungsdelikt

Erfurt (ots) - Am Freitag, den 06.07.2018, kam es in den Abendstunden zu einem körperlichen Übergriff auf einen 53-jährigen Mann aus Erfurt. Dieser befand sich in der Zeit von 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr auf dem Nachhauseweg. In dieser Zeit kam er in der Blumenstraße an der Einmündung zum Petersberg alkoholbedingt zu Fall und schlief dort ein. Einer oder mehrere unbekannte Täter nahmen dies zum Anlass, den Hilfsbedürftigen durch Schläge und Tritte zu verletzen. Später wurde der Mann wieder wach und ging nach Hause. Am Samstag kam der Geschädigte zur Anzeigenaufnahme zur Dienststelle und litt noch immer unter starken Schmerzen. Er trug eine Rippenprellung und ein Hämatom im Gesicht davon. Es konnten keine genaueren Angaben zu Tathergang, Tatzeit und Personen gemacht werden. Laut eigenen Angaben hatte der Mann einen Blackout. Die Erfurter Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt. Gibt es Zeugen, die die Tat beobachtet haben? In diesem Fall wenden Sie sich an den ID Erfurt-Nord unter 0361-78400. (MK)

