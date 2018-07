LPI-EF: Fahrzeug mit Urin überschüttet

Erfurt (ots) - Ein Nachbarschaftsstreit in der Erfurter Andreasvorstadt am Freitagabend nahm ein unappetitliches Ende. Hintergrund war eine Streitigkeit über das Abstellen von Fahrzeugen in der Nähe von Garagenzufahrten. Ein offensichtlich erbosten Anwohner nahm dies zum Anlass, die betreffenden Fahrzeugführer zu Rede zu stellen, bzw. einen Eimer mit Flüssigkeit über ein Fahrzeug zu schütten. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass sich im Eimer nicht nur Wasser, sondern auch Urin befand. Ein entsprechender Geruch war wahrnehmbar. Durch den 57-Jährigen Beschuldigten wurden anschließend noch einige Beleidigungen in Richtung der anderen Beteiligten ausgesprochen. Da zunächst von einer körperlichen Auseinandersetzung ausgegangen wurde, waren drei Streifenwagen der Erfurter Polizei im Einsatz. Ein Schaden am Fahrzeug entstand nicht, den 58-Jährigen erwartet nun jedoch ein Strafverfahren.

