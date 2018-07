LPI-EF: Verkehrsunfall und Flucht unter Alkohol

Erfurt (ots) - Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr fuhr ein Mann mit seinem VW Golf II aus einem Hinterhof im Ammertalweg. Als er nach der Ausfahrt auf die Hauptstraße fahren wollte, verlor er offensichtlich die Gewalt über sein Fahrzeug und kollidierte in der weiteren Folge mit einer nahegelegenen Hauswand. Seinen nun folgenden Pflichten entzog er sich durch Flucht in Richtung Ilversgehovener Platz. Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug mit Fahrer festgestellt werden. Dieser stand erheblich unter Alkoholeinfluss, mit 1,86 Promille. Dies zog folglich die Sicherstellung seines Führerscheines, Blutentnahme und eine entsprechende Anzeige nach sich. (DW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell