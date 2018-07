LPI-EF: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Landkreis Sömmerda (ots) - In Elxleben und Kannawurf (Landkreis Sömmerda) wurden in der vergangenen Nacht erneut zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. In beiden Fällen lassen die Spuren auf einen vergleichbaren Tathergang schließen. Beide Automaten sind aufgrund der Beschädigungen nicht mehr nutzbar. Das entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt über 5.000 Euro. Die Höhe des Beutegutes ist derzeit noch unbekannt. Zeugenhinweise können an die PI Sömmerda unter Tel. 03634-336-0 gerichtet werden.

