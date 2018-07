LPI-EF: Mit 2,59 Promille auf dem Moped unterwegs

Erfurt (ots) - Am Freitag gegen 11:00 Uhr befuhr ein 49 jähriger Mann mit seinem Moped die Roststraße in Erfurt. Zwei Passanten beobachteten dann, wie der Mann beim Fahren ins Straucheln kam und schließlich stürzte. Als hätte es niemand gesehen, stellte er sein Moped am Straßenrand ab und ging zu Fuß nach Hause. Die Passanten verständigten allerdings die Polizei. Über das Kennzeichen konnte schließlich die Halteranschrift ermittelt und der Fahrer dort angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,59 Promille. Nach dem Tatvorwurf der Trunkenheitsfahrt flüchtete sich der Mann in Ausreden und meinte zunächst, dass er erst zuhause Alkohol getrunken habe. Später gab er an, dass er gar nicht gefahren sei. Ein Rücksrechnungsgutachten wird nun klären, wann der Mann mit dem Trinken begonnen hat. Verletzt hatte er sich übrigens nicht. Am Moped entstand nur geringer Sachschaden.(TL)

