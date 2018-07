LPI-EF: Versuchte Brandstiftung in Erfurter Wohnblock

Erfurt (ots) - Eine versuchte Brandstiftung beschäftigte am fühen Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, die Erfurter Feuerwehr, sowie Polizei und Rettungsdienst in der Tungerstraße in Erfurt. Ein Unbekannter hatte in einem Treppenaufgang diversen Unrat angezündet. Hierdurch kam es zu einer Rauchentwicklung, die durch Anwohner bemerkt wurde. Glücklicherweise ging das Feuer nach einiger Zeit von selbst aus, sodass keine Verletzten, oder größere Sachschäden zu verzeichnen waren. Eine Evakuierung der Anwohner war daher nicht von Nöten. Zudem wurden weitere angezündete Müllcontainer im Nahbereich festgestellt. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Bereits in den Morgenstunden, bzw. in der Nacht zuvor war es zu einigen Containerbränden im Bereich der Erfurter Tungerstraße gekommen.

