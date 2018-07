LPI-EF: Parkscheinautomat beschädigt - Zeugenaufruf

Sömmerda (ots) - Unbekannte machten sich in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag an einem frei zugänglichen Parkscheinautomaten der Stadt Sömmerda zu schaffen. Offenbar hatten es die Täter auf die inneren Werte abgesehen. An die Geldkassette gelangten sie jedoch nicht. Bei dem Aufbruchversuch entstand aber erheblicher Sachschaden. Zeugen, welche Beobachtungen am Sömmerdaer Markt in der Tatnacht gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 7771-6 bei der PI Sömmerda zu melden.

