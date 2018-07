LPI-EF: Beutegut aufgefunden

Sömmerda (ots) - Mitarbeiter der Stadt Sömmerda wurden am Donnerstag bei der Begehung des Garagenkomplexes Käthe-Kollwitz-Straße misstrauisch, weil an einer nicht vergebenen Garage neurdings Schlösser angebracht waren und baten die Polizei um Hilfe bei der Kontrolle dieser. Der Verdacht des Mitarbeiters bestätigte sich anschließend bei der Öffnung der Garage. Hier traten einige Dinge zum Vorschein, welche zuvor im Umfeld abhandengekommen waren. Unter anderem wurden am Vortag gestohlene gemeldete Pkw-Reifen aufgefunden. Darüber hinaus konnten ein Quad sowie diverse Fahrradteile vorliegenden Anzeigen zugeordnet werden.

