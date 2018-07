LPI-EF: Armbrüste und Luftgewehr aus Gartenlaube gestohlen

Sömmerda (ots) - Unbekannte Diebe drangen in der Zeit vom 01.07.2018 bis 04.07.2018 in das Gartengrundstück eines 22-Jährigen in der Weißenseer Straße in Sömmerda ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten sie in das Innere der Gartenlaube. Dort durchwühlten sie die Sachen und wurden schließlich fündig. Sie entwendeten zwei Armbrüste und ein Luftgewehr und verließen anschließend die Gartenanlage unbemerkt. (JN)

