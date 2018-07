LPI-EF: Zwei Garagen in Sömmerda aufgebrochen

Sömmerda (ots) - Gleich zwei Garagen wurden durch unbekannte Täter in einem Garagenkomplex in Sömmerda aufgebrochen. Aus einer Garage wurden Werkzeug und Bier gestohlen. Außerdem wurden zwei Scheiben eines dort abgestellten Skodas eingeschlagen und der Wagen durchsucht. Aus der anderen Garage ließen die Diebe einen Komplettradsatz mitgehen. Die Beute hat einen Gesamtwert von ca. 1.250 Euro. Durch das gewaltsame Vorgehen der Täter wurde ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. (JN)

