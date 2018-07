LPI-EF: Betrunkener Fahrradfahrer schwer verletzt

Erfurt (ots) - Ein 32-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich gestern Morgen bei einem Unfall schwer. Er befuhr mit seinem Fahrrad die Windhorststraße in Erfurt. An einer Kreuzung kam der Mann ins Schlingern und stürzte mit seinem Rad. Dabei schlug er mit seinem Kopf auf einen Bordstein auf. Da der Mann keinen Fahrradhelm trug, erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem Mann starken Alkoholgeruch wahr. Zudem räumte der 32-Jährige ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Versorgung seiner Verletzungen wurde mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell