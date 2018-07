LPI-EF: Über 10.000 Euro Sachschaden nach Brandstiftung

Erfurt (ots) - In der vergangenen Nacht, zwischen 02:00 Uhr und 03:15 Uhr, gingen gleich mehrere Müllcontainer im Erfurter Süden in Flammen auf. An insgesamt drei Müllcontainerplätzen in der Tungerstraße, Am Sibichen und im Schützenweg schlug ein unbekannter Täter zu. Fünf Container wurden durch die Flammen zerstört. An einem Brandort griffen die Flammen auf eine unmittelbar neben den Müllcontainern geparkte Honda über. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein weiteres Kleinkraftrad wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Insgesamt wurde durch die Brände ein Schaden von über 10.000 Euro verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die in der vergangenen Nacht besondere Wahrnehmungen im Bereich der Brandorte gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Erfurt Süd (0361/7443-0) entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell